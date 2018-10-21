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Hakkari'de trafik kazası 1 yaralı

Hakkari-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza kent merkezinden 15 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van karayolu üzerindeki 1. tünel mevkiinde meydana geldi. H.T., yönetimindeki kamyonet havanın yağışlı olmasından dolayı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yol kenarındaki istinat duvarına çarparak takla attı.


Araçta sıkışan sürücü, yolda geçenler tarafından kurtarılarak kaza yerine gelen ambulans ile Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

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