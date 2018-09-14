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Hakkari'de tüm okullar dezenfekte edildi

Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından kent merkezindeki tüm okullar ve okul pansiyonları dezenfekte etmeye başlandı.


Yaptığı bir birinden güzel çalışmalarla yöre halkından tam not alan Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu defa da okulların başlamasıyla birlikte sağlıklı bir eğitim için harekete geçti. Hakkari'deki okular 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyen içerisinde eğitimlerini devam ettirmeleri için merkezdeki tüm okullar, pansiyonlar, yemekhane, yatakhaneler dezenfekte edildi. Haşerelere karşı okulların lavabo, kalorifer kazan daireleri ve okul bahçelerini de ilaçlayan Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışması okul yetkilileri ve öğrenci velilerinden tam not aldı. Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyen içerisinde eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri için tüm okulları dezenfekte ettiklerini ifade ettiler.

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