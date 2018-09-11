Hakkari'de Tyçp kura heyecanı

İŞKUR aracılığıyla istihdam edilecekler için Valilik Toplantı Salonu'nda kura çekimi yapıldı. Hakkari'de noter huzurunda yapılan kura çekimiyle isimleri açıklanan 243 kişi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde istihdam edileceği belirtildi. Şartları uygun görünenlerin ilerleyen günlerde işe başlayacağı ifade edilirken, şartları yerine getirmeyenlerin yerine 50 kişinin ise yedek listenin belirlenecek. 243 kişinin istihdam edileceği Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde işe 886 kişi başvurdu.