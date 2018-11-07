Hakkari'de ‘umre ödüllü' bilgi yarışması

Hakkari İl Müftülüğü tarafından görme engellilere yönelik “Umre Ödüllü Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışması” yapıldı.

İl Müftülüğü tarafından görme engellilerin dini bilgilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim okumalarını teşvik etmek, inanç esasları ve Siyer-i Nebi konularında bilgilerini artırmak amacıyla “Umre Ödüllü Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışması” düzenledi. Yarışmada sorulan dini içerikli sorulara doğru cevaplar veren ve Kur'an-ı Kerim tilaveti iyi denilebilecek bir seviyede olan Cumhur Acar birinciliğe layık görüldü.

Yarışma sonunda jüri heyeti başkanı olan Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Şube Müdürü Şaban Güldal, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, “Engelli vatandaşlarımızı koruyup kollamak, dertleriyle dertlenip sevinçlerine ortak olmak dini, insani ve vicdani bir görevdir. Onları Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrenmeye teşvik etmek gayesiyle başkanlığımızın umre ödüllü bilgi yarışması düzenlemesi yerinde ve güzel bir karar olmuştur” şeklinde konuştu.