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30 Nisan 2018 09:34

Hakkari’de uyuşturucu ile mücadele eğitimlerine yoğun ilgi

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘uyuşturucu ile mücadele’ kapsamında yüzlerce kişiye eğitim verildi.

Hakkari’de uyuşturucu ile mücadele eğitimlerine yoğun ilgi

30 Nisan 2018 09:34


Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, 22 Şubat 2018 tarihinde yapılan ‘İl Koordinasyon Kurulu’ kararlarından biri olan ‘uyuşturucu ile mücadele’ konusuna binaen uzman eğitici personelin içinde bulunduğu ‘eğitim komisyonu’ oluşturulduğunu söylediler. Yetkililer, “Komisyonun kurulmasındaki amaç; uyuşturucu ile mücadele konusunda yaşanan tehlikenin farkındalığını arttırmak. Eğitim komisyonumuz, İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde 10 Nisan 2018 tarihinden itibaren bir hafta olacak şekilde il ve ilçelerimizde aile destek merkezi, kredi yurtlar kurumu, gençlik merkezi, halk eğitim merkezi ve müftülüklerimize ziyaretlerde bulunup, eğitimlerini gerçekleştirdiler. Eğitimlere Yüksekova’da 37, Şemdinli’de 113, Çukurca’da 50 ve il merkezinde ise 315 kişi katıldı” denildi.




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