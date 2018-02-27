Hakkari’de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Hakkari Orman ve Su İşleri Müdürü Necmettin Yılmaz, eski hakim Turgut Besi, Dağcılık Federasyonu Hakkari Temsilcisi Naci Ertunç, araştırmacı Aydın Şan, fotoğraf sanatçısı Esat Kılıç ve beraberindekiler, 3100 rakımlı Abdulrezzak Dağı eteklerine yaban hayvanları için yem bıraktılar. Her yıl olduğu gibi bu kış mevsiminde de yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kent merkezi ve ilçelerde yemleme çalışması başlattıklarını ifade eden Müdür Necmettin Yılmaz, Abdulrezzak Dağı eteklerine de yaban hayvanlar için buğday, yem, arpa, ot ve saman bıraktıklarını söyledi.