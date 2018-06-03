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03 Haziran 2018 10:06

Hakkari’de yapay duvar tırmanışı

HAKKARİ (İHA) – Hakkâri’de doğa sporları etkinlikleri kapsamında belediye binası önündeki yapay duvara tırmanış yapıldıCilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğinin Ramazan geceleri kapsamında yaptığı etkinlik büyük ilgi gördü.

Hakkari’de yapay duvar tırmanışı

03 Haziran 2018 10:06

HAKKARİ (İHA) – Hakkâri’de doğa sporları etkinlikleri kapsamında belediye binası önündeki yapay duvara tırmanış yapıldı


Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğinin Ramazan geceleri kapsamında yaptığı etkinlik büyük ilgi gördü. Dernek yöneticisi ve aynı zamanda Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık İl Temsilcisi Naci Ertunç, dernek bünyesinde dağcılık, trekking, kayak, rafting, kano, yamaç paraşütü, kayaklı yamaç paraşütü, tur kayağı ve dağ bisikleti etkinlileri yaptıklarını söyledi. Ertunç, “Amacımız söz konusu branşlarda farkındalık oluşturarak alt yapının güçlenmesini sağlamak, ilimizde doğa sporları turizmini canlandırmak ve bu branşlarda sporcu yetiştirmektir. Hakkâri ilinde ilk defa yapay duvar tırmanış faaliyeti gerçekleştirildi. 7,5 metre yüksekliğindeki seyyar yapay duvara çok yoğun ilgi oldu. Bu yoğun ilgi bizi sevindirmiştir. Tırmanış faaliyetimiz pazar gününe kadar devam edecektir. Katkılarından dolayı Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim’e teşekkür ediyorum” dedi.




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