Hakkari’de yaz Kur’an kursları başladı

Geçen yıl Hakkari il genelinde 15 bin çocuğun Kur’an-ı Kerim kurslarına bu yılda rekor katılım bekleniyor. Hakkari’deki Kur’an kursları 25 Haziran’da Merkez Kahramanlar camiinde düzenlenen programa ile start aldı. Programa katılan İl Müftü Vekili Şaban Güldal, müftülük büro personelleri, Kur’an kursu öğretici ve öğrencileri katıldı. Güldal, Kur’an-ı Kerimi öğrenme ve öğretmenin önemine vurgu yaparak, "İl genelindeki cami ve Kur’an kurslarında açılan yaz Kur’an kurslarımızın İslam aleminin birlik ve beraberliği ile barış ve huzuruna vesile olması temennisinde buluyoruz” dedi.

Öğrenci ve öğreticilerin dilek ve temennileri alındıktan sonra program sona erdi. Geçen yıl il genelinde 15 bin çocuğun katıldığı yaz Kur’an kurslarına bu yılda 17 bin çocuğun katılması bekleniyor.