Hakkari’de yılbaşı hindileri satışa çıktı

Dağgöl Mahallesi’nde doğal bir ortamda yetiştirilen hindiler, yılbaşı için satışa çıkarıldı. Hindi satıcısı Serkan Kaya, evlerinin bahçesinde baktıkları 60 tane hindiyi satışa çıkarttıklarını söyledi. 4 ve 5 kiloyu bulan hindilerin fiyatının 100 ila 130 TL arasında değiştiğini kaydeden Kaya, “Hindilerin fiyatları, dişi-erkek olmalarına ve kilogramlarına göre belirleniyor. Bu sene hindi satışlarımızı 100 ila 130 lira arasında gerçekleştiriyoruz. Şu an günde 1-2 hindi satıyoruz. Hindilerin kanatlarının altı sarı olduğu zaman yağlı, beyaz olduğu zaman yağsızdır. Hindi alırken vatandaşlarımız tüylerinin düz, kanatlarının altının sarı ve beyaz olmasına dikkat etmeleri gerekiyor” dedi.