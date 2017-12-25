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25 Aralık 2017 12:47

Hakkari’de yılbaşı hindileri satışa çıktı

Hakkari’de doğal ortamda yetiştirilen hindiler, yılbaşı sofraları için satışa çıkarıldı.

Hakkari’de yılbaşı hindileri satışa çıktı

25 Aralık 2017 12:47


Dağgöl Mahallesi’nde doğal bir ortamda yetiştirilen hindiler, yılbaşı için satışa çıkarıldı. Hindi satıcısı Serkan Kaya, evlerinin bahçesinde baktıkları 60 tane hindiyi satışa çıkarttıklarını söyledi. 4 ve 5 kiloyu bulan hindilerin fiyatının 100 ila 130 TL arasında değiştiğini kaydeden Kaya, “Hindilerin fiyatları, dişi-erkek olmalarına ve kilogramlarına göre belirleniyor. Bu sene hindi satışlarımızı 100 ila 130 lira arasında gerçekleştiriyoruz. Şu an günde 1-2 hindi satıyoruz. Hindilerin kanatlarının altı sarı olduğu zaman yağlı, beyaz olduğu zaman yağsızdır. Hindi alırken vatandaşlarımız tüylerinin düz, kanatlarının altının sarı ve beyaz olmasına dikkat etmeleri gerekiyor” dedi.




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