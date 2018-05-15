Hakkari’de yılsonu şenliği

Adliye binası önünde düzenlenen yılsonu şenliğine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, kurum amirleri, kursiyerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve Vali Cüneyit Orhan Toprak günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptılar.

Ödül töreni, TÜBİTAK sergisi, halk eğitim yılsonu sergisinin açılışı ve gezilmesi, anaokulu korteji, yemek ve halkın sergiyi gezmesi ile devam eden şenlikte, Vali Toprak ve beraberindekiler stantları tek tek dolaşarak, öğrencilerin hünerlerini incelediler. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan yılsonu sergisini dolaşan Vali Toprak ve beraberindekiler, kursiyerlerin el emeği göz nuru el sanatlarını beğeni ile izleyerek kursiyerleri kutladılar.

Yöresel kıyafetli kadınlarla hatıra fotoğrafı çektiren Vali Toprak ve beraberindekiler, ev yapımı ikramların da tadına baktılar.