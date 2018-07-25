Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 11:34

Hakkari’de yol asfaltlama çalışması

Hakkari Belediye Başkanlığı, “2018 Hakkari Dönüşüm Programı” kapsamında ilkleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Hakkari’de yol asfaltlama çalışması

25 Temmuz 2018 11:34


Kentin birçok mahalle ve caddesi ilk defa asfalta kavuştu. Asfalt çalışmalarının geceli gündüzlü olarak devam ettiği Hakkari’de, keklikpınar Mahallesi de ilk defa asfalta kavuşturuluyor. Bölgede meydana gelen olaylardan dolayı köylerinden göç eden ailelerin yoğunlukta bulunduğu Keklikpınar Mahallesi yolunun asfaltlanması için hazırlık çalışmalarına başlandı.


Yazın tozdan, kış aylarında ise araçların giriş yapamadığı mahallede asfalt için hazırlık yapılmasının heyecanını yaşayan Keklikpınar Mahallesi sakinleri, yollarının ilk defa asfalta kavuşacağı için sevinçli olduklarını ifade ederek, belediye yetkililerine teşekkür ettiler.


Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ise, Keklikpınar Mahallesi’nde başlatılan asfalt hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyip denetimlerde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç