Hakkari’de yol asfaltlama çalışması

Kentin birçok mahalle ve caddesi ilk defa asfalta kavuştu. Asfalt çalışmalarının geceli gündüzlü olarak devam ettiği Hakkari’de, keklikpınar Mahallesi de ilk defa asfalta kavuşturuluyor. Bölgede meydana gelen olaylardan dolayı köylerinden göç eden ailelerin yoğunlukta bulunduğu Keklikpınar Mahallesi yolunun asfaltlanması için hazırlık çalışmalarına başlandı.

Yazın tozdan, kış aylarında ise araçların giriş yapamadığı mahallede asfalt için hazırlık yapılmasının heyecanını yaşayan Keklikpınar Mahallesi sakinleri, yollarının ilk defa asfalta kavuşacağı için sevinçli olduklarını ifade ederek, belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ise, Keklikpınar Mahallesi’nde başlatılan asfalt hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyip denetimlerde bulundu.