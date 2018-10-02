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Hakkari'de yol asfaltlama çalışması

Hakkari merkeze bağlı Otluca köyü yolunda asfalt öncesi hazırlıklara başlandı.


Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri, kış gelmeden önce çalışmalarını bir an önce bitirmek için geceli gündüzlü hizmet veriyor. Birçok mahalle ve caddenin yeni asfalta kavuşturulduğu kent merkezinde çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yeni Mahalle Otluca-Tugay yolunda devam eden asfalt öncesi hazırlıkları yerinde inceleyip, teknik ekiplerden bilgi aldı.


Belediye yetkilileri, programa aldıkları yolları kış ayı başlamadan önce ivedilikle bitirmeyi hedeflediklerini ifade ettiler.

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