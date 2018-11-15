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Hakkari'de yol asfaltlama çalışması

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan yol asfaltlama çalışmaları devam ediyor.


Hakkari Belediyesi, yaptığı çalışmalarla şehrin dokusunu değiştirerek estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyor. Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve beraberindeki 15 mahalle muhtarıyla yapılan çalışmaları inceledi. İlk olarak Bulak, Gazi ve Yeni mahalle arasında bağlantı sağlayan ara yoldaki asfalt çalışmalarını inceleyen Epcim ve beraberindekiler, daha sonra Hakkari Üniversitesi Rektörlük hizmet binası yolunda yapılan asfaltlama çalışmaları ile ‘Prestij Cadde'ye dönüştürülen Çölemerik Caddesi'nde incelemelerde bulunarak, yapılan dekoratif aydınlatma, yürüyüş ve bisiklet yolu çalışmaları hakkında bilgiler aldı.


Hakkari Belediyesinin yaptığı çalışmalara hayran kaldığını belirten mahalle muhtarları, Hakkari'nin ilk defa böyle bir hizmet gördüğünü ifade ederek, Başkan Vekili Epcim ve ekibine teşekkür ettiler.

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