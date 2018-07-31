Hakkari’de yollar asfaltlanıyor

Hakkari Belediyesi tarafından kentin değişik mahallelerinde yapılan asfalt çalışmaları, kent merkezine ayrı bir görünüm kazandırdı. Yeni prestij caddeler, aile ve çocuk oyun parkları, kent park yaşam merkezi ile büyükşehirleri aratmayan Hakkari’de vatandaşlar ise yapılan hizmetten memnun. Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari’de hükümetin hizmet atağı devam ediyor. Kentin her noktasında yapılan çalışmalar göz doldururken, bölgede meydana gelen olaylardan dolayı göç eden ailelerin yoğunlukta bulunduğu Keklikpınar Mahallesi ise ilk defa asfaltla tanıştı. Hakkari Belediyesinin Kelkikpınar Mahallesi’nde yaptığı asfalt çalışması, yöre halkının takdirini kazandı.