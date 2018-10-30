Hakkari'de yollar bir bir yenileniyor

Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde ilk defa asfaltlanan yollar, vatandaştan tam not aldı.

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından kent genelinde yürütülen sıcak asfalt çalışmaları sayesinde birçok mahalle modern yollara kavuştu. Bir zamanlar yazın toz bulutundan kış aylarında ise çamurdan geçilmeyen mahalle yolları, yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda asfalta kavuştu. İlk defa yolları asfalta kavuşan Bağlar Mahallesi'nin eski ve yeni yolları arasındaki fark da gün yüzüne çıktı.

Bölgede meydana gelen olaylardan dolayı köyden kente göç eden ailelerin yoğunlukta bulunduğu Bağlar Mahallesi, asfaltlı yola kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Mahalle sakinleri, ilk defa rahat bir yola kavuştuklarını ifade ederek, belediye yetkililerine teşekkür ettiler.