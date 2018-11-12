Hakkari'de ‘Yöresel Ürün Fuarı' açıldı

Hakkari'de, Türkiye'nin farklı illerine ait yöresel ürünlerin sergilendiği 'Yöresel Ürünler Fuarı' açıldı.

Hakkari eski valiliği önünde açılan fuarda, 20 ilden yaklaşık 70 çeşit ürün sergileniyor. Birçok yöreye ait farklı gıdaların tanıtıldığı fuara yoğun ilgi gösteriliyor.

Yöresel ürünler etkinliği organizatörü Nurettin Bilgili, fuarda organizatörlük yaptığını belirtti. 20 ilden yaklaşık 870 ürün getirdiklerini dile getiren Bilgili, fuarda kuruyemiş çeşitleri başta olmak üzere; Bursa zeytini, Afyon sucuğu, biber çeşitleri, baharatlar, Malatya pazarı, Isparta gül ürünleri, doğal sabunlar, hediyelik eşya, Hatay karadut şurubu ve yerinde üretim pişmaniye olduğunu söyledi. Bilgili, "Daha öncede Hakkari'de fuarımızı Ramazan ayında açtık. Geçen hafta Yüksekova ilçesindeydik. Şimdi ise Hakkari'deyiz. Bu ürünleri farklı şehirlere götürüyoruz. İnşallah burada da güzel bir etkinlik oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Hakkarili vatandaşlarımızı fuarımıza bekliyoruz" dedi.