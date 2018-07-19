Hakkari’de yürüyüş yollarıyla güzelleşiyor

Hakkari Belediyesi, bir ilke daha imza atarak kent merkezini ilk defa desenli yürüyüş yolu ile tanıştırdı. Şehir girişindeki Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Sümbül Mahallesi Tekser mevkide yapılan desenli asfalt yürüyüş yolu çalışmaları devam ediyor. Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim de, çalışmaları denetleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

Hakkari’deki vatandaşlar ise, kentin çevresinin bir anda değiştiğini ifade ederek, “Belediyemiz örnek gösterilen bir çalışmaya daha imza attı. Estetik görünüşü, yürüyüş konforu ve dayanıklılığı göze çarpan yolları kentimize kazandırdı. Şehir girişindeki modern yürüyüş yollarını gördüğümüzde buranın Hakkari olduğuna inanmıyoruz. Bu güzel çalışmalardan dolayı belediyeye teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.