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23 Temmuz 2018 11:45

Hakkari’deki asfalt çalışması

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hakkari’deki asfalt çalışması

23 Temmuz 2018 11:45


Kentin birçok mahallesinde geceli gündüzlü devam eden asfalt çalışmalarında büyük bir mesafenin kaydedildiği belirtildi. Yapılan çalışmalar sayesinde kendin çehresinin değiştiği Hakkari’de, vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getiriyor. Karşıyaka Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki asfalt çalışmaları ise havadan görüntülendi.


Kentin çevresine ayrı bir güzellik katan asfalt çalışması sayesinde vatandaşların ise rahat nefes aldığı belirtildi.


Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri, asfalt çalışmalarının kademeli bir şekilde mahallelere yayılarak devam ettiğini ifade ettiler.




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