Hakkari'deki asfalt çalışması zor şartlar altında sürüyor

Hakkari'de birçok mahalle zorlu şartlara rağmen asfalta kavuşurken, bazı mahalle sakinleri ise çalışmaları görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

Yüksek dağların içerisinde yer alan Hakkari'nin eğimin en fazla olduğu Berçelan Mahallesinde yolları çekici iş makineleri yardımıyla zorlu şartlara aldırmadan asfaltlamayı sürdüren belediye ekipleri, zorlu doğa şartlarına göğüs geliyor. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve beraberindeki teknik ekip ise devam eden çalışmaları denetlediler. Berçelan Mahallesinde devam eden asfalt çalışmalarını son aşamaya geldiğini belirten, belediye yetkilileri, burada tamamlanan çalışmaların Dağgöl ve Halife Devriş mahallesinde süreceğini ifade ettiler.

İlk defa asfaltlı yol ve park alanı ile tanıştıklarını belirten Berçelan Mahallesi sakinleri, bu çalışmalardan dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

Çalışmaları çekip sosyal medyada paylaştılar

Yıllar sonra asfalt ve park alanlarına kavuşan Berçelan Mahallesi sakinleri, belediye çalışmalarını video haline getirip sosyal medyada paylaşarak bu çalışmalardan dolayı da belediyeye teşekkür ettiler. Ellerindeki cep telefonu ile anonslar yapıp çalışmalar hakkında çalışanlardan bilgi alan Berçelan Mahallesi sakinlerinin paylaştığı görüntüler büyük ilgi gördü.