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23 Aralık 2017 09:27

Hakkari’deki bereket ormanlarına fidan dikildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 81 ilde başlatılan Gönül Elçileri Projesi kapsamında Hakkâri’de oluşturulan Bereket Ormanları’na fidan dikimi yapıldı.

Hakkari’deki bereket ormanlarına fidan dikildi

23 Aralık 2017 09:27


Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak düzenlenen etkinlik kapsamında bayanlarla birlikte Bereket Ormanları’na fidan dikti. Fidanları toprakla buluşturan Dr. Funda Toprak, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Edoğan hanımefendinin himayesinde 2012 yılında başlayan Gönül Elçileri Projesine 2015 yılında Bereket Ormanları Projesinin de ilave edildiğini anımsatarak, "İnşallah bu proje hayatımızın tüm alanlarına bereket getirir. İlimizde toprakla buluşan bütün fidanların da bu bereket umuduna dâhil olmasını diliyorum. Orman alanlarının genişletilmesi gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması, çocuklara ve gençlere ağaç sevgisinin kazandırılması maksadıyla oluşturulmuştur. Ormanlarımız dünyanın akciğerleridir. Ormanların faydalarını saymakla bitiremeyiz. Son yıllarda Türkiye’nin dünyada en çok ağaçlandırma yapan ilk üç ülke arasına girip erozyonla mücadele konusunda dünya lideri konumundayız. Ormanlarımız yaşlılarımıza nefes, insanlarımıza bereket, çocuklarımıza gelecek olacaktır. Bizler kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Gönül Elçileri Projesi kapsamında bu güzel girişime vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi’ye, Orman İşletme Müdürlüğüne, Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Fatma Aliye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürümüze ve katılan misafirlerimize teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Mart ayındaki Orman Haftası’nda yapacağımız fidan dikme etkinliğimize de tüm Hakkârili hanımlar davetlidir. Bugün Bereket Ormanlarımıza dikilen fidanlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’’ şeklinde konuştu.


Hakkâri’de Gönül Elçileri Projesi kapsamında oluşturulan Bereket Ormanları’na şu ana kadar 4 bin fidan dikilerek toprakla buluşturuldu.


Fidan dikimi etkinliğine, Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak’ni yanı sıra Orman İşletme Müdürü Dr. Basri Mutlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Kaya ile çok sayıda bayan ve öğrenci katıldı.




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