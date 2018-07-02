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02 Temmuz 2018 12:07

Hakkari’deki caddeler asfalta hazırlanıyor

Hakkari’deki birçok mahalle yolu asfalta hazırlanıyor.

Hakkari’deki caddeler asfalta hazırlanıyor

02 Temmuz 2018 12:07


Kent genelinde birçok mahalle yolunu asfaltlayan Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri, asfaltı olmayan bazı mahalle yollarını da asfalta kavuşturmak için hummalı bir çalışma başlattı. Gazi Mahallesi Kırkkonutlar ve Onaylar semtinde asfalt çalışması hazırlıkları başlatan belediye ekipleri, yollara stabilize malzemesi dökmeye başladı.


Daha önce toz ve çamurdan geçilmeyen mahalle yollarını asfalta kavuşturan Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri, kentteki tüm yolları asfalta kavuşturmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.




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