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26 Temmuz 2018 14:39

Hakkari’deki çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

Hakkari’deki çöp konteynerleri dezenfekte edildi

26 Temmuz 2018 14:39


Kentin geneline yerleştirilen çöp konteynerleri, yaz mevsiminin kavurucu sıcağında oluşabilecek mikrop ve kötü koku riskine karşı dezenfekte ediliyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri de, kent merkezinde sivrisinek ve haşerelerin üremesini önlemek amacıyla her gün düzenli olarak ilaçlama çalışması yapıyor.


Hakkari Belediyesi yetkililer, "Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yaz aylarında rahat edebilmeleri için sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattık. Sezon boyunca ilaçlama çalışmamız devam edecek. Amacımız, vatandaşlarımızın sinek ve haşere bakımından şikayetsiz bir yaz geçirmesidir" şeklinde konuştular.




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