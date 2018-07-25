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25 Temmuz 2018 10:46

Hakkari’deki istinat duvarları güzelleşiyor

Hakkari Belediye Başkanlığının kent genelinde başlatmış olduğu çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari’deki istinat duvarları güzelleşiyor

25 Temmuz 2018 10:46


Yaklaşık bir yıl önce il dışında getirilen özel malzemelerle Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde bulunan orduevi ve halk eğitim merkezi müdürlüğünün istinat duvarlarına monte edilen ters lale çiçeği süslemesi kent merkezine renk katmıştı.


“2018 Hakkari Dönüşüm Programı” kapsamında asfalt, kaldırım, içme suyu ve her alanda hummalı bir çalışma başlatan Hakkari Belediye Başkanlığı, bu defa da Yeni Mahalle’deki Derviş Eren Caddesi üzerindeki duvarlarda estetik sıva, boya ve motif uygulama çalışmaları başlattı.


Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Erhan Okay, Derviş Eren Caddesi üzerinde başlatılan çalışmaları denetleyerek teknik ekipten bilgi aldılar.


Hakkari’nin ilk defa yeniliklerle tanıştığını belirten vatandaşlar ise, tahrip olmuş ve tehlike saçan istinat duvarları yerine desenli istinat duvarları görmeyi hayal bile edemediklerini belirterek, bu çalışmalardan dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.




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