Hakkari'deki kayak merkezinde sezon öncesi hummalı çalışmalar sürüyor

Hakkari kent merkezine 7 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Tesisi'nde sezon öncesi dörtlü telesiye ve pist uzatma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve İl Özel İdaresinin destekleriyle 15 milyon TL'ye mal olan Merga Bütan Kayak Merkezi'ne dörtlü telesiye ve 2 bin metre uzunluğunda pist açma ve genişletme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın girişimleriyle başlatılan projede DAKA'nın yüzde 75'lik dörtlü telesiye projesi desteği ve İl Özel İdaresinin yüzde 25'lik pist uzatma ve genişletme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi. Güldal, “İhalemiz sonucunda çalışmalarımız yaz ayından beri devam ediyor. Bu çalışmalarımızı kış ayına yetiştirme planımız var. Pist alanımız daha önce bin metreydi. Pist uzatma ve genişletme çalışmalarımızla toplamda 3 bin metre uzunluğunda bir kayak pistimiz olacak. Böylece uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapacak bir pistimiz olacak” dedi.

“Gençlere imkan sunmak istiyoruz”

Sporcu yetiştirmenin imkanla alakalı olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, “Temel amacımız gençlerimize imkan sunmaktır. Daha önce sporcularımızı ilk ona sokamıyorken, geçen yıl düzenlenen Türkiye finalinde bir, iki ve üçüncü şampiyonlar bizim sporcularımız olmuştu. Bu da bize onur ve gurur veriyor. Şu anki tesislerimiz biterse, inşallah seneye milli takıma birçok sporcu transfer edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kayak pisti halka da hizmet verecek”

Pistlerin halka da hitap edeceğini ifade eden Güldal, “Daha önce pistimizde bin kayak sever ağırlıyorduk. Bu pist bitince dört bin kayak sever ağırlayacağız. İnsanlarımızın kışın eğlenebileceği tek sosyal tesis burasıdır. Hafta sonları insanlar buraya akın ediyor. Telesiye kuyruklarımız eskisi gibi uzamayacak. Şu an dörtlü telesiye yapıyoruz. Pistin uzatılmasıyla hem kayarken hem de telesiyeler de birikmeler olmayacak. Ben buradan tekrardan Valimiz Cüneyit Orhan Toprak başta olmak üzere DAKA ve İl Özel İdaresine teşekkür ediyorum. Halkımıza ve milletimize hayırlı olur inşallah” diye konuştu.