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17 Haziran 2017 21:30

Hakkari’deki operasyonlarda 11 terörist öldürüldü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonlarda toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari’deki operasyonlarda 11 terörist öldürüldü

17 Haziran 2017 21:30


Teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu ve 7 askerin yaralandığı Çukurca kırsalındaki operasyonlar devam ediyor. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “17.06.2017 günü ilimiz Çukurca ilçesi Güven Dağı güneydoğusunda İHA ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava harekatı neticesinde 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bu hava harekatı ile birlikte gün içinde toplam 11 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.




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