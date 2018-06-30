Hakkari’deki protokol halkla kaynaştı

Hakkari’de göreve başladığı günden beridir huzur ve güvenin sağlandığı ilde vatandaşlarla sürekli iç içe olan ve onların evlerine konuk olan, düğün ve taziyelerine katılan Vali Toprak ve beraberindeki protokol üyeleri yöre halkından tam not aldı. Ramazan ayında gece geç saatlere kadar halkla birlikte aynı masaları paylaşarak onlarla sohbet edip sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Toprak ve beraberindeki protokol üyeleri il ve ilçelerde kendilerini tanımayan olmadığını belirten vatandaşlar Hakkari’de birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin sergilendiğini söylediler. Kent merkezini dolaşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu şehrin en işlek caddelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek birlikte çay içip sohbet ettiler. YoldaN geçen vatandaşlar Vali Toprak ve beraberindekilerle el tokalaşarak, sorun ve sıkıntılarını rahatlıkla kendilerine anlatma fırsatı buldular.