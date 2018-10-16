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Hakkari'deki sağanak yağış

Hakkari’de aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hakkari'de aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Hava güneşli iken aniden başlayan sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şiddetli bir şekilde başlayan sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşların bazıları iş yerlerine sığınırken bazıları ise koşarak uzaklaşmaya çalıştı.


Her dakika şiddetini artıran yağış nedeniyle birçok vatandaşın dışarı çıkmaması nedeniyle kent merkezi adeta hayalet şehre dönüştü.


Etkisini kısa sürede kaybeden yağış, daha sonra yerine güneşli havaya bıraktı.

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