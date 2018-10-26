Hakkari'deki selin ardından

Hakkari'de etkili olan yağışlar nedeniyle Kırıkdağ köyünde dere yataklarının taşması sonucu yollar tahrip oldu, trafo merkezi şantiyesi hasar gördü, ahırlar kullanılamaz hale gelirken, bağ ve bahçeler ise sel suları altında kaldı.

Kent merkezinde 15 kilometre mesafede bulunan Kırıkdağ köyünde yağışlarla birlikte meydana gelen selde can kaybı yaşanmazken, evlerin zarar görebileceği üzerine yetkililer harekete geçti. Hakkari Belediye Başkanlığı, AFAD, İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri Kırıkdağ köyü bölgesinde önü tıkanan dere yataklar ile tahrip olan yolları onarma çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkdağ köyünün içinde geçmekte olan Cilo-Sat Buzul dağlarında gelen suların geçtiği dere yatağının taşması sonucu Kırıkdağ 154 kw trafo merkezi şantiyesi büyük hasar görürken, alabalık tesisleri, ahırlar, bağ ve bahçeler ise sel suları altında kalmıştı. Durumun Hakkari Valiliğine bildirmesi sonucu ekipler koordineli bir şekilde bölgeye hareket etti. Dün akşam saatlerinde bölgeye hareket eden ekiplerin çalışmalarını aralıksız olarak sürüyor. Kırıkdağ bölgesinde dere yatağı ve yolların onarılması için bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Yerleşim alanı içinden geçen dere yatağını evlere zarar vermemesi için set yapan iş makineleri, yükselen dere yatakları nedeniyle yer yer zor anlar yaşadılar. Can kaybının yaşanmadığı selde bazı ailelerin ise geçici olarak evlerini terk ettikleri belirtildi.