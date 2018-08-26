Hakkari’deki sıcaklar çocukları bunalttı

Hakkari’de 30 dereceyi bulan sıcaklar, vatandaşları adeta eve hapsetti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden bunalan çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Yaşları 10 ila 12 arasında değişen çocuklar, Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi’ndeki fıskiye ve sus havuzuna girerek, serinlediler. Hakkari’nin ilk defa tarihinin en yüksek sıcaklarını yaşadığını belirten vatandaşlar ise iklimlerin değiştiğini de iddia ederek, Irak’taki sıcakların Hakkari ve ilçelerinde kendini göstermeye başladığını söylediler.