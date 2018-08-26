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26 Ağustos 2018 13:52

Hakkari’deki sıcaklar çocukları bunalttı

Hakkari’de hava sıcaklarının 30 dereceyi bulduğu şehir merkezinde çocuklar, kent merkezindeki süs havuzları ve fıskiyelerin altına girerek serinlemeye çalışıyor.

Hakkari’deki sıcaklar çocukları bunalttı

26 Ağustos 2018 13:52


Hakkari’de 30 dereceyi bulan sıcaklar, vatandaşları adeta eve hapsetti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden bunalan çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Yaşları 10 ila 12 arasında değişen çocuklar, Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi’ndeki fıskiye ve sus havuzuna girerek, serinlediler. Hakkari’nin ilk defa tarihinin en yüksek sıcaklarını yaşadığını belirten vatandaşlar ise iklimlerin değiştiğini de iddia ederek, Irak’taki sıcakların Hakkari ve ilçelerinde kendini göstermeye başladığını söylediler.




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