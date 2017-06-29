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29 Haziran 2017 13:30

Hakkari’deki yaylalarda 4 mevsim bir arada yaşanıyor

Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç ve beraberindekiler 4 mevsimin bir arada yaşandığı 2 bin 950 rakımlı Belçelan yaylasına bağlı Aka Dağında teknik iniş yaptı.

Hakkari’deki yaylalarda 4 mevsim bir arada yaşanıyor

29 Haziran 2017 13:30


Türkiye sıcaklardan kavrulurken Hakkari’nin yaylalarında ise 4 mevsim bir arada yaşanıyor. Birçok vatandaşın ise sıcaklardan korunmak için yaylalara akın ettiği belirtildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç başkanlığındaki ceza uzmanı Av. Turgut Besi, emekli komutan Yüksel Işık, dağcı Süleyman Demirci ile birlikte 2 bin 950 rakımda iple teknik iniş yaparken, Emin Noyan, Aydın Şan, Ahmek Korkut, Kerem Onay, Kemal Daggöl, Rahmi Dağgöl’de teknik çalışmalara katıldılar. 4 mevsimin bulunduğu renga renk çiçeklerin bulunduğu bölgeyi dolaşan dağcılar, kar mağaralarına girerek hatıra fotoğrafı çektirip, berrak ve buz gibi kaynak sularının etrafında karpuz yediler. Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, amaçlarının Hakkari’nin doğal güzelliklerini tanıtmak olduğunu belirterek bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.




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