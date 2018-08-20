Hakkarigücü Spor Kadın Futbol takımı sena hazırlanıyor

Futbol Ligi’ne yükselen Hakkarigücü Spor Kadın Futbol takımı, desteklerinden dolayı Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’a teşekkür etti.

Yaklaşık 10 yıldır Hakkari’yi Kadınlar Futbol Liginde temsil eden Hakkarigücü Spor Kadın Futbol takımı 5 yıl boyunca 2. Lig’den, 1. Lig’e çıkma mücadelesinde playy-oflarda elenmeni üzüntüsünü yaşıyordu. Hakkari’yi takım sporlarında en üst düzeyde temsil eden, büyük bir başarı elde eden ve ilde adeta değişim rüzgarları estiren Hakkarigücü Spor Kadın Futbol takımı yetkililerin verdiği destekle 1. Lige çıkmayı başardı. Hakkarigücü Spor Kadın Futbol Takımı Kulüp Başkanı Kıymet Kurt ve Teknik Sorumlu Cemile Timur, TFF Kadınlar 1. Futbol Liginde mücadele etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler. Kurt ve Timur, ”Takımımız Hakkari valimiz Cüneyt Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanımız Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürümüz Süleyman Suvat Dilberoğlu’nun maddi manevi destekleri ile 2017-2018 sezonda TFF Kadınlar 1. Futbol Lige yükselip 2018-2019 sezonu burada mücadele verecektir. Rakiplerimiz Beşiktaş, Trabzonspor, Ataşehir Belediyespor, Konak Belediyespor, Fatih Vatanspor, Zonguldak Ereğlispor, Amedspor, Kireçburnuspor ve Alg Spor ile ligde mücadele edeceğiz. Gelecek sezon 2019-2020 sezonu takım sayısı 12’ye yükselecek. 21 Ekim tarihinde başlayacak ligin hazırlıklarına 1 Ağustos’tan beri sabah aksam çift antrenmanlarımız devam ediyor. Yeni sezonda kurum amirlerimizin ve Hakkari halkımızın desteklerine ihtiyacımız vardır” dediler.

“Vali Toprak’a teşekkür”

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın yetersiz olan Merzan sahasının 4 metre daha genişletilmesi için devreye girdiğini belirten Kurt ve Timur, ”Maçların oynamayabilmesi için Hakkari Merzan sahası ölçüleri lig maçlarına oynamaya elverişli değil. TFF standart ölçüler 60x90 UEFA kriterine göre yapılması gerekir. Saha ölçülerine 4 metre genişlik verilecek, futbolcuların giyinebileceği malzemesini bırakacağı bir soyunma odası yapacak ve sahaya giden yolu asfalt yapacak. Valimiz bu konuda bize destek sözü verdi. Ayrıca takımımız 3-13 Eylül Bolu’da 10 günlük kamp hazırlığı yapacak. Maddi destek konusunda takımımıza gerekli destek sözü veren valimize şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştular.