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06 Temmuz 2018 11:31

Hakkârili 150 girişimci adayı eğitime başladı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan “Hakkâri Girişimci Adaylarını Arıyor” projesi, 30 girişimci adayının katılımı ile başladı.

Hakkârili 150 girişimci adayı eğitime başladı

06 Temmuz 2018 11:31


Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odasının yararlanıcısı olduğu ve toplam 5 sınıfta 150 girişimci adayına 3-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında olmak üzere 4’er günlük eğitim verilecek. “Hakkâri Girişimci Adaylarını Arıyor” projesi ile Hakkâri’de girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulması ve eğitim sonunda girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimin kazandırılması hedeflenmektedir.


Eğitmen Yasemin Yetkin, girişimci adaylarının eğitim sonunda kendi işletmelerini kurmaları halinde KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvurarak 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi olmak üzere toplam 150 bin TL destek alabileceklerini belirtti.




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