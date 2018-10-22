Hakkarili 150 öğrenci Çanakkale ve İstanbul'a uğurlandı

İçişleri Bakanlığının koordinesinde başlatılan “Biz Anadolu'yuz” projesi' kapsamında Hakkarili 150 kişilik öğrenci Çanakkale ve İstanbul'a uğurlandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından “Biz Anadolu'yuz” projesi' kapsamında geziye gönderilecek 150 öğrenci için eski valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Büro Amiri Komiser Halil İbrahim Avşar, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Korkmaz ve öğrenci ile aileleri katıldı,

Burada öğrencilerle bir araya gelen Vali Cüneyit Orhan Toprak, onlarla bir süre sohbet ederek, “Uçağa hiç bindiniz mi? Çanakkale ve İstanbul ilini gören var mı? şeklinde sorular yöneltti.

Öğrenciler uçağa ilk defa bineceklerini belirterek, Çanakkale ve İstanbul'u ise ilk defa göreceklerinin heyecanını yaşadıklarını belirttiler.

Vali Toprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerin gerçekleştirilen büyük bir proje olan “Biz Anadolu'yuz” projesi kapsamında geçen sene de bin 500 civarında öğrenciyi geziye gönderdiklerini belirterek, “Bu sene de devam ediyor. Önümüzdeki sene de devam edecek. Böylece ülkemizin değişik bölgelerinde yaşayan öğrencilerimiz ve insanlarımız bu proje ile kaynaşmış olacak. Bu proje son derece yerinde ve güzel bir projedir. Öğrencilerimiz, gezilerin sonunda memleketlerine döndüklerinde çok heyecanlı, çok sevinçli ve mutlu bir şekilde dönüyorlar. Bu da bizleri mutlu ediyor. Özellikle Çanakkale gezisinde oradaki şehitlikleri gezdiğinizde çok etkileneceğinizi düşünüyorum. Nasıl mücadele ederek şehit oldukları insanları çok etkiliyor. Sizlerde bu manevi havayı yerinde görerek yaşayacaksınız” dedi.

Vali Toprak, daha sonrada öğrencileri havaalanına taşıyacak sürücüleri yanına çağırarak, trafik kuralları hakkında bilgi vererek, “Bu çocuklar size emanet, sağlam olarak yerlerine teslim edin” diye konuştu.

Hakkarili öğrenciler ise, ilk defa Çanakkale ve İstanbul'a gidecekleri için çok heyecanlı olduklarını ifade ettiler, bu güzel projeden dolayı Emine Erdoğan'a teşekkür ettiler.

Çocuklarını uğurlamaya gelen aileler ise, ilk defa il dışına çıkacak çocuklarına dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundular.