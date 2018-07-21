Hakkarili Berivanların zorlu mesaisi

Hakkari’de ’Berivan’ olarak adlandırılan kadınlar, yazın kavurucu sıcağına rağmen 1 saatlik yolculuğun ardından ulaştıkları yaylada süt sağarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Hakkari Dağanyurt köyü sakinleri her yıl olduğu gibi bu yılda 2 bin 800 rakımlı Merga Miran yaylasında sıcaklara aldırış etmeden zorlu bir mesaiye göğüs geldiler. Bazıları öğrenci olan Berivanlar okul başlayana kadar ailelerine yardım etmeye devam edeceklerini ifade ettiler. Nergiz Demir isimli bir kız çocuğu, ”Geçimimizi hayvancılıkla sağladığımız için sabah erken kalkıyoruz. Evi işlerini kısa sürede bitirerek daha sonra yaylaya çıkmak için hazırlıklara başlıyoruz. Buradaki Berivanların her biri en azında 50 ile 60 arası koyun ve keçi sağıyor. Bazı aileler süt ve peynirin bir kısmını satarak diğer kısmını ise kış ayları için bırakıyor. 2 bin 800 rakımda huzur ve güven içerisinde koyun sağmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.