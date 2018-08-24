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24 Ağustos 2018 10:09

Hakkarili çocuklar çifte bayram yaşadı

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı nedeniyle ‘Çocuk şenliği’ düzenledi.

Hakkarili çocuklar çifte bayram yaşadı

24 Ağustos 2018 10:09


Merzan Futbol Sahasında düzenlenen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendiler. Gündüz saatlerinde aileleri ile birlikte bayramın tadını çıkartan çocuklar, akşam saatlerinde ise belediyenin düzenlediği çocuk şenliğine katılarak doyasıya eğlendiler. Adeta şenliğe akın eden çocuklar; belediye tarafından düzenlenen yarışmalara katılarak, çeşitli hediyeler aldılar. Belediye tarafından kek ve meyve suyu ikramından faydalanan çocuklar, Ankara oyun havası eşliğinde de misket oynadı. Şenlikte adeta çifte bayram yaşadıklarını ifade eden çocuklar, belediye yetkililerine teşekkür ettiler.


Hakkari Belediye başkanlığı yetkilileri ise Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen çocuk şenliğinin iki gün süreceğini dile getirdiler.




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