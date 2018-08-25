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25 Ağustos 2018 12:40

Hakkarili çocuklar gönüllerince eğlendi

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından Kurban bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği çocuk şenliğinde Hakkarili çocuklar doyasıya eğlendi.

Hakkarili çocuklar gönüllerince eğlendi

25 Ağustos 2018 12:40


Hakkari Belediyesi “Çocuk oyun ve kültür merkezi” projesi kapsamında Kurban Bayramına özel düzenlenen çocuk şenliğinde iki gün boyunca çeşitli yarışmalar, oyun aktiviteleri, müzikal danslar sergilendi. Saat 17:00’dan başlayan şenlik saat 23:00’a kadar devam etti. Şenliğe büyük ilgi gösteren çocuklara değişik hediyeler ve ikramlarda bulunuldu. Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim’de şenlikte çocuklar ve aileleri ile bir araya gelerek bir süre sohbet ettiler. İki gün boyunca devam eden şenlikte Hakkarili çocuklar gönüllerince eğlendi. Kendilerini çifte bayram yaşatan belediye yetkililerine teşekkür eden Hakkarili vatandaşlar, ilk defa çocuklarının bu kadar mutlu olduğunu gördüklerini ifade ettiler.




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