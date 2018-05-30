Hakkarili çocuklar kolbastı ile coştu

Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ramazan şenliğinde bu defa kolbastı heyecanı yaşandı. Değişik etkinliklerin yapıldığı Ramazan şenlikleri kapsamında dün akşam palyaçolar gözetiminde sahneye çıkan Hakkarili çocuklar, kolbastı oyunu ile coştular.

En güzel kolbastı oyunu oynayan çocuklara değişik hediyeler verilirken, aileleri ise cep telefonları ile çocuklarını görüntülemenin heyecanını yaşadılar. Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Erhan Okay ile yüzlerce kişinin katıldığı şenlikte, vatandaşlara değişik ikramlarda bulunuldu.