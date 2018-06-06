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06 Haziran 2018 09:48

Hakkarili çocuklar sahneyi inletti

Hakkari Belediyesi tarafından organize edilen Ramazan etkinliklerine Hakkarili çocukların sahne çıkması damga vurdu.

Hakkarili çocuklar sahneyi inletti

06 Haziran 2018 09:48


Hakkari’deki Ramazan şenlikleri batı illerini aratmıyor. İftardan sonra binlerce kişinin akın ettiği şenlikler, vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve her akşam değişik sanatçıların sahne aldığı ve değişik etkinliklere ev sahipliği yapan programa yöre halkı büyük ilgi gösteriyor. Maskot kukla gösteri, çocukça Ramazan ve şiir okuma gibi değişik programın yapıldığı etkinliklerde sahneye çıkan çocuklar damgasını vurdu. En iyi şarkı söyleyen, en iyi dans eden çocukların yarıştığı etkinliklerde, ailelerin çocuklarından daha heyecanlı olması dikkatlerden kaçmadı.


Mikrofonu ellerine alarak bir birinden güzel şarkılar seslendiren çocuklar, daha sonra da sahnede canlı müzik eşliğinde dans ettiler. Etkinliklerde binlerce kişiye, çay ve şerbet ikramı yapıldı.




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