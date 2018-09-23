İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkarili çocukların şişme oyun parkı sevinci

Hakkari Belediye Başkanlığı Kadın ve Çocuk Aile Hizmetleri Müdürlüğünün “Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi” projesi kapsamında düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü.


İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında eski hükümet konağı binası önünde kurulan ve iki gün devam eden etkinliğe çocuklar aileleri ile birlikte akın etti. Çocuklar şişme oyun parkında oynamanın sevincini yaşarken, aileleri ise bu heyecanlı anlarını cep telefonu ile görüntülediler.


Çocuk müzikalleri ve sürpriz hediyelerin verildiği etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklar, kendilerine bu güzel etkinliği düzenleyen belediye yetkililerine teşekkür ettiler.


Kısa sürede her yönüyle Hakkari'nin çehresini değiştiren ve kendilerini yeniliklerle tanıştıran belediye başkanlığı yetkililerine şükran borçlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen program sayesinde çocukların çok mutlu olduğunu söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.