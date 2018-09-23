Hakkarili çocukların şişme oyun parkı sevinci

İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında eski hükümet konağı binası önünde kurulan ve iki gün devam eden etkinliğe çocuklar aileleri ile birlikte akın etti. Çocuklar şişme oyun parkında oynamanın sevincini yaşarken, aileleri ise bu heyecanlı anlarını cep telefonu ile görüntülediler.

Çocuk müzikalleri ve sürpriz hediyelerin verildiği etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklar, kendilerine bu güzel etkinliği düzenleyen belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

Kısa sürede her yönüyle Hakkari'nin çehresini değiştiren ve kendilerini yeniliklerle tanıştıran belediye başkanlığı yetkililerine şükran borçlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen program sayesinde çocukların çok mutlu olduğunu söylediler.