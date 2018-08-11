Hakkarili Dağcılardan Sümbül’ün zirvesinde görsel şov

Yaz ortasında gerçekleştirilen zorlu tırmanış havai fişek gösterisi ile görsel şölene dönüştü.

Hakkari merkezli Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Zirve Dağcılık Kulüpleri öncülüğünde birçok dağcı ile gezginin hayallerini süsleyen 3 bin 740 rakımlı Sümbül Dağı’na iki günlük zirve tırmanışı düzenlendi. Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu’nun rehberliğinde, Depin Kontrol Noktasından tırmanışa başlayan 2’si kadın 17 dağcı, 8 saat sonra 2 bin 900 rakımda kamp yapacakları mağaraya ulaştı. Bir mağarada geceyi geçiren dağcı grup, burada havai fişek gösterisi yapıp, yaktıkları ateşin etrafında Kürtçe müzikler eşliğinde geç saate kadar eğlendiler.

Sümbül Dağı tırmanışını takip eden İHA muhabiri Mimar Kaya, Sümbül’ün zirvesine çıkan ilk gazeteci olurken Kaya, yüzde 70 eğimli olan dağa zorlu bir tırmanış gerçekleştirdiklerini söyledi. Zirve defterine gazeteci sıfatı ile ilk yazıyı yazan Kaya, tırmanışını kız arkadaşına armağan etti.

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Safiye Tansu, Cilo Dağcılık ile Zirve Dağcılık Spor kulüplerinin ortak faaliyeti ile Sümbül Dağı’na tırmanış gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sabah saat 05:30’da yola çıktık. Yaklaşık 8 saat sonra kamp alanımıza geldik. Bugün burada kalacağız. Yarın erkenden zirveye çıkacağız. Arkadaşlar zirve defterine kendi duygu ve düşüncelerini yazacaklar. Aramızda Çukurca ve Van’dan gelen dağcılar var. Ekipte iki kadın dağcıyız. Tırmanışa katılan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Muharrem Parlak isimli dağcı ise, Zirve Dağcılık ile Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulüplerinin düzenledikleri Sümbül Dağı tırmanışına Çukurca’yı temsilen katıldığını söyledi. Parlak, “Tırmanışın birinci gününü kamp alanında geçirdik şuan da zirvedeyiz. Birazdan zirve defterine anılarımızı, yaşadıklarımızı yazacağız. Hacı Tansu hocamıza katkılarından dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Nursel Tunç da yaz tatilini Hakkari’de geçirdiğini ancak tatilini boş geçirmek istemediğini belirtti. Tunç, “Abimin üyesi olduğu Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübüne katıldım ve Sümbül Dağı’na zirve yapmaya karar verdim. Zorlu bir tırmanıştı fakat aşmak gerçekten zevkli çok şey yaşatıyor. Dağın ortasına geldiğimizde artık akşam oldu ve bir mağarada konakladık. Güzel keyifli bir geceydi. Havai fişekler ile süsledik Hakkari’den çok güzel bir görüntü oluştu” dedi.

Tırmanışın ikinci gününde sabahın erken saatlerinde zirveye ulaşmak için harekete geçen dağcılar yaz ortasına denk gelen zorlu tırmanışın ardından Sümbül Dağının zirvesine çıkarak zirve defterine duygu ve düşüncelerini yazdılar. Bu arada dağcıların zirveye çıktıkları sırada dağ keçileri görüntülere yansırken, Sümbül’ün zirvesinde hatıra fotoğrafları çektiren dağcılar tekrar kamp yerine geri geldiler. Güzel bir görsel şova dönüşen sümbül Tırmanışının ardından dağcılar kente geri döndüler.