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20 Mayıs 2018 10:50

Hakkarili engellilerin polis sevgisi

Hakkarili engelli öğrenciler polis kıyafetleri giyerek resmi araçlara binmenin heyecanını yaşadılar.

Hakkarili engellilerin polis sevgisi

20 Mayıs 2018 10:50


Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar yöre halkı tarafından takdirle karşılanıyor. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında trafik, asayiş, özel harekât ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak ortaokul ve lise düzeyindeki 10 engelli öğrenciye şube müdürlüklerine ait resmî kıyafetler giydirildi. Resmî araçlara bindirilen öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu’da etkinliklere katılarak öğrencilerle sohbet etti. Etkinlik sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler verilip, hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.




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