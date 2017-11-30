Hakkarili esnaf saksıda limon yetiştirdi

Çevreyolu üzerinde esnaflık yapan Feysel Demirci, iş yerinin bir bölümünde saksı içerisinde yetiştirdiği limon ağacı, ikinci defa meyve verdi. Limon çekirdeğini deneme amacıyla saksıda ektiğini belirten Demirci, “İki yıl önce tükettiğimiz limonun çekirdeğini saksıya bıraktım. Gün geçtikçe ektiğimiz limonun yeşerdiğini gördüm. Limon büyüdükçe tomurcuklar açmaya başladı. Bu Hakkari için farklı bir durum, çünkü limon Akdeniz ikliminde yetişiyor. İş yerimize gelen vatandaşlar limon ağacını görünce inanmaktan zorlanıyorlar. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri gelip limonun aşısını yapıyor. Bence bu Hakkâri’de istendiği vakit neler yapılabileceğinin bir kanıtıdır” dedi.