Hakkarili fotoğrafçılar Ovacık’tan ödülle döndü

Yarışmada Hakkarili fotoğrafçılar Erkan Çapraz ve Murat Adıyaman başarı ödülü aldı.

Yurt içi ve yurt dışından 125 fotoğrafçının katıldığı 1. Ovacık Fotomaraton Yarışması sonuçlandı. Jürinin 491 fotoğraf arasından en başarılı bulduğu fotoğrafları, bugün Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu açıkladı. Yarışmaya Hakkari’den katılan Yüksekova Haber Portalı Genel Yayın Yönetmeni Fotoğrafçı Erkan Çapraz’ın “Yayla’da gece” isimli fotoğrafı en yüksek puanla başarı ödülüne layık görülürken, Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Fotoğraf Sanatçısı Murat Adıyaman da başarılarına bir yenisini ekleyerek yarışmadan sergileme ödülü aldı.

Ovacık tarihinde yapılan ilk fotomaraton yarışması olduğunu belirten Başkan Maçoğlu, “Bunu yaparken nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı çok fazla kestiremedik, ama iyi bir şey olacağına inanıyorduk. Çünkü dostlarımıza, arkadaşlarımıza güveniyorduk. Fotoğrafçı arkadaşlarımızın çektikleri fotoğrafların tamamı bizim için çok değerliydi. Ama sonuçta buna dair öyle ya da böyle birkaç tane arkadaşı ödüllendirmemiz gerekiyordu. Herkese ödül veremiyoruz tabi ki ama eşit, sonuca giderken arkadaşlarımızın adaletli, doğru davrandığından şüphemiz yok. Yapılan bütün emeğin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. 3-4 gün boyunca Ovacık’a gelerek bizlerle zaman geçirmeleri ve toplumumuzla kaynaşmaları, köylüyle ilişki kurmaları bizim için çok değerliydi. Bundan sonra daha iyi, daha yüksek katılımın olduğu bir Ovacık fotomaratonunda buluşmak üzere hepinize teşekkür ederiz” dedi.

Maçoğlu, yaptığı konuşmanın ardından 491 fotoğraf arasından başarı ödülü alan fotoğrafları açıkladı. Yarışmanın jüri kurulunda fotoğraf sanatçıları Deran Atabey, Hakan Yaralı, Murat Bakmaz, Malik Kaya, Murat İbranoğlu, Kenan Talas, Sinan Çakmak, Volgu Sorgu yer aldı.