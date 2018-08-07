Hakkari’li Gezemnur Tatlı, muaythaide dünya üçüncüsü oldu

Türkiye Muaythai Federasyonu Faaliyet Planı’nda yer alan ve IFMA tarafından gerçekleştirilen Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası, Tayland’ın Bangkok kentinde yapıldı.

Türkiye’den şampiyonaya 44’ü sporcu olmak üzere, hakem, idareci, doktor, yönetici ve antrenör olmak üzere 67 kişilik kafileyle katıldığı belirtildi.

Daha önce 33 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Hakkari’li Gezemnur Tatlı, Tayland’ın Bangkok kentinde yapılan Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası’nda rakiplerine zor anlar yaşattı. Kıyasıya geçen mücadeleler sonrasında Hakkari’li Gezemnur Tatlı, dünya üçüncüsü oldu. Sporcusu ile birlikte Tayland’ın Başkenti Bangkok’a giden Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde görevli Muaythai Hakkari İl Temsilcisi ve Antrenör Önal Aşık ise Hakkari’li sporcu Gizemnur Tatlı’ya başarılarının devamını diledi.