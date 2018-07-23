Hakkarili kadınlardan kan bağışına büyük ilgi

Kampanya kapsamında Bulvar Caddesi’ne yerleştirilen kan alma tırına gelen vatandaşlar, kan bağışında bulundu. Kadınlar, kan bağışına büyük ilgi göstererek, sıraya girip kan bağışında bulundular.

Türk Kızılayı Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, 4 gün sürecek kan bağış kampanyasını başlattıklarını söyledi. Bozkurt, “Türk Kızılayı Hakkari Şubemizin koordinatörlüğünde bugün itibarıyla kan bağışı almaya başladık. Kızılay kan aracımız, Hakkari Belediyesi Başkanlığı binasının önünde hizmet vermektedir. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Kan vermek ve bu hayırda bulunmak isteyen herkesi bekliyoruz. Kan bağışı 4 gün boyunca devam edecektir” dedi.