Hakkarili minikler sanatla buluştu

Kültür merkezinde sıcak bir şekilde karşılanan anasınıfı öğrencileri, müzik aletlerine yoğun ilgi gösterdi. Şarkılara eşlik eden öğrenciler, ardından resim atölyesinde renklerin ahengi ile resim çizmenin tadını çıkardılar. İlk defa fotoğraf makinesi ile buluşmanın keyfini yaşayan öğrenciler, darbuka ve piyanoyu çaldı. Gitar, bağlama ve müzik enstrümanlarını eline alan çocuklar, dengbejlerle kendi kültürlerini tanıma fırsatı da buldular.

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, çocuğun sanatla uğraşmaktan zevk aldığını dile getirerek, “Sanat, çocuğun özgür düşünmesine katkıda bulunur. Sanat, ortak davranış bilincini geliştirir. Okul başarılarının artmasını sağlar, stresle başa çıkma becerilerini gelişir. Sanat evrensel bir iletişim ve kendini ifade yoludur. Bu noktada kurumumuzda görev alan, kendini çok iyi yetiştirmiş onlarca sanatçı eğitmenimizle geleceğimiz olan çocukları bir araya getirdiğimiz için Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak oldukça mutluyuz. Onları ağırlamaktan ve sanatla buluşturmaktan büyük keyif aldık. Hakkari gençliğini sanat ve kültür ile buluşmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç ve merkez çalışanları ile hatıra fotoğrafı çeken çocuklar, mutlu bir şekilde merkezden ayrıldılar.