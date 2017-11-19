Hakkarili öğrenciler Beyoğlu’nu gezdi

İçişleri Bakanlığı tarafından 180 günlük eylem planı kapsamında gerçekleştirilen “Biz Anadolu’yuz” projesi çerçevesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden belirlenen öğrenciler, İstanbul’u ve Beyoğlu’nu ziyaret etmeye devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 19-22 Ekim 2017 tarihleri arasında Beyoğlu’ndan ağırladıkları ilk öğrenci kafilesinin ardından 16 Kasım Perşembe günü ikinci kafileyi karşıladıklarını belirttiler. Yetkililer, "Hakkari ilimizden gelen 90 öğrenci ve 9 öğretmenden oluşan kafile, 16-19 Kasım tarihleri arasında Beyoğlu’nda misafir edildi. Öğrencilerimiz, valiliğimizin hazırlamış olduğu program dahilinde İstanbul’un tarihi ve turistik bölgelerini gezdiler" denildi.