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04 Ocak 2017 17:05

Hakkarili öğrenciler demokrasi şehitlerini unutmadı

Hakkarili öğrenciler demokrasi şehitlerini unutmadı

04 Ocak 2017 17:05

Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına köşe oluşturuldu.
Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Oğuz Erdoğan ve öğrenciler, 15 Temmuz darbe kalkışmasında şehit olan demokrasi şehitlerinin fotoğraflarını bir araya getirerek, bir sınıfın iç ve dış kapısında köşe oluşturdu. Seyit Taha Laboratuvar sınıfının iç kısmında kara kalem çalışması ile yapılan fotoğraflar ve demokrasi kahramanlarının fotoğrafları yer alırken, sınıfın dış kısmında ise 15 Temmuz şehitleri anısına ibareler yer alıyor. Okula ait pano kısmının da öğrenciler tarafından demokrasi kahramanlarına ait fotoğraflarla donatılması okul yönetimi tarafından da takdirle karşılandı.
Bir haftalık çalışmanın ardından bir taraftan kara kalem çalışması diğer taraftan ise 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarını derleyerek köşe oluşturan öğrenciler, amaçlarının demokrasi kahramanlarını yaşatmak olduğunu belirttiler.
Öte yandan her sınıf çıkışında karşılarında demokrasi kahramanlarını gören öğrenciler ise okullarına renk katan bu çalışmayı sergileyen ve emeği olan herkese teşekkür ettiler.



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