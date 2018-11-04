Hakkarili öğrenciler geziden mutlu döndü

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından “Biz Anadolu'yuz” projesi kapsamında geziye götürülen öğrenciler mutlu döndü.

Yaklaşık bir hafta önce Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından “Biz Anadolu'yuz” projesi kapsamında yaklaşık 150 öğrenci, Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Büro Amiri Komiser Halil İbrahim Avşar, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Korkmaz ve öğrenci aileleri tarafından Çanakkale ve İstanbul gezisine gönderilmişti. Çanakkale ve İstanbul illerini kapsayan bir haftalık geziye katılan 150 kişilik öğrenci kafilesi mutlu döndü. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından geziye götürdüğünü belirten öğrenciler, Çanakkale ve İstanbul'un tarihi ve milli ortak değerler temelinde birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi ve eğitim öğretim kariyerlerine katkı sağlayacak çok özel bir program olduğunu belirterek, Hakkari polisine teşekkür ettiler.