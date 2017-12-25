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25 Aralık 2017 16:02

Hakkarili öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere polislik mesleğini anlatarak hediye verdiler.

Hakkarili öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

25 Aralık 2017 16:02


Hakkari genelindeki değişik okulları ziyaret ederek eğitime büyük katkı sağlayan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, okullardaki etkinliklerini sürdürüyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatma Aliye Lisesinde “Kariyer ve meslek tanıtımı günleri” kapsamında polislik mesleğinin tanıtımı ile ilgili bir brifing verdiler. Samimi bir ortamda polislerle kaynaşarak değişik sorular soran öğrenciler, polislik mesleği hakkında kendilerini bilgilendiren polis ağabeylerine teşekkür ettiler.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha sonra beraberinde götürmüş oldukları satranç takımı ve çeşitli hediyeleri kendi elleriyle öğrencilere teslim ettiler.




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